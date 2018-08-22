МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Минфин РФ предлагает запретить продажу лотерейных билетов в 50 метрах от детских, образовательных и медицинских организаций, культовых и религиозных организаций, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.

"Лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в помещениях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские организации, культовые и религиозные организации, а также на расстоянии менее чем пятьдесят метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей к ним точки", — говорится в документе.

Проект вносит изменения в федеральный закон "О лотереях", его действующая редакция запрещает продажу лотерейных билетов только на территории этих организаций.