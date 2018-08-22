МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Замещение долларовых резервов РФ золотом не является панацеей от санкций, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2018 года выросли на 1,28% (+24,88 тонны) и на 1 августа составляли 63,3 миллиона унций (1968,85 тонны), обнародовал статистику Банк России в понедельник. Некоторые СМИ связали диверсификацию валютных резервов с очередным пакетом санкций со стороны США.

"Золото не является панацеей от санкций. Если санкции примут форму торгового и финансового эмбарго по иранскому образцу, то запасы золота окажутся бесполезны. Экспансия санкционной политики США, развязывание торговых войн — все это ведёт к тому, что противники Америки вынуждены отказываться от доллара как от резервной валюты и замещать долларовые резервы в том числе и золотыми запасами. Растущий спрос на золото со стороны центральных банков может спровоцировать рост его цены", — считает эксперт.

Цена золота подвержена большим колебаниям, напомнил Осадчий. "В начале нашего тысячелетия золото стоило около 300 долларов за унцию, в 2011 году его цена превышала 1800 долларов, а сейчас она находится на уровне 1200 долларов. Кроме того, технологический прогресс может привести к резкому снижению себестоимости добычи золота, что вызовет резкое снижение его цены", — добавил эксперт.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.