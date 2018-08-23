МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в январе-июне 2018 года вырос на 26,2% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 480 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За июнь объем импорта составил 67,7 тысячи тонн, что на 21,3% выше, чем в июне прошлого года, но на 12,4% ниже, чем в мае 2018 года.

Ввоз в Россию кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций в январе-июне текущего года снизился на 13% — до 37 тысяч тонн. В июне 2018 года импорт этой продукции составил 5,5 тысячи тонн, что на 26,8% меньше, чем в июне 2017 года и на 34% меньше, чем в мае текущего года.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций за шесть месяцев вырос в 1,7 раза — до 15,2 тысячи тонн. Поставки продукции в июне текущего года составили 1,5 тысячи тонн, что на 41,2% ниже уровня июня прошлого года и на 26,2% ниже, чем в мае 2018 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Теперь производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

Кроме того, Минпромторг РФ подготовил проект постановления, в котором содержатся предложения размещать в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, которая таких заменителей не содержит.