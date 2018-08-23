МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле уменьшились на 1,7% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 627 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 2,2% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 643 тысяч.

Показатель за июнь был пересмотрен в сторону увеличения — до 638 тысяч с сообщавшихся ранее 631 тысячи.

По сравнению с июлем 2017 года, когда индикатор составлял 556 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 12,8%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.