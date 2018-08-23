МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Законопроект о мерах в отношении РФ затронет банки, санкции будут введены в случае доказательства факта вмешательства России в выборы США, передает агентство Блумберг слова американского конгрессмена Криса Ван Холлена.

"Необходимо законодательство, в соответствии с которым будут приняты санкции, если Россия или другие страны вмешаются в выборы в США", — пишет агентство.

По данным агентства, сенатор отметил, что законопроект о санкциях затронет банки.

После заявления сенатора обыкновенные акции Сбербанка усилили снижение и падали на 5%. К 18.34 мск обыкновенные акции Сбербанка снижались на 4,7% — до 179,97 рубля (падали на 5% — до 178,55 рубля), его привилегированные акции – на 3,4%, до 156,61 рубля (падали на 3,8% — до 156,07 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижался на 1,68%.

В свою очередь зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов заметил, что динамика акций Сбербанка отражает ту нервозную ситуацию, которая складывается вокруг российского рынка.



