МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в июле в годовом исчислении выросли на 0,9%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, данные оказались выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали рост потребительских цен на 0,4%.

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце увеличились на 0,3%.

Месяцем ранее, в июне, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,7%, а в месячном — 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,9%.