МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос во втором квартале 2018 года на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,5%. Показатели полностью совпали с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.

При этом с учетом сезонных корректировок рост индикатора составил 2% в годовом выражении. Все показатели совпали с предварительной оценкой.