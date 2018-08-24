ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли не демонстрируют признаков какого-либо прогресса, что уменьшает вероятность заключения соглашения в ближайшем будущем. Об этом Dow Jones сообщили пристально наблюдающие за ходом переговоров источники.

Обе стороны в целом стоят на исходных позициях, отмечают источники. Китай, по всей видимости, не готов предложить новые меры, способные развеять опасения администрации президента США Дональда Трампа относительно размеров отрицательного сальдо торгового баланса, а также по поводу предполагаемого принуждения Пекином американских компаний к передаче технологий китайским партнерам.

Переговорщики "обменялись мнениями относительно того, как можно достичь справедливых, сбалансированных и взаимовыгодных экономических отношений, в том числе и посредством решения структурных проблем Китая", отметили в Белом доме, добавив, что представители США поставят в известность о результатах переговоров более высокопоставленных членов правительства.

По завершении переговоров было принято совместное заявление, но осведомленные источники отметили, что следует обратить внимание также и на те моменты, которые не были освещены в заявлении.

"Для достижения позитивного результата" Китаю следует решить проблемы, о которых говорят США, отметил представитель правительства США.

"Этого пока не произошло", — добавил он.

Переговоры на среднем уровне возглавляли Дэвид Малпасс, заместитель министра финансов США по международным делам, и заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь. Целью данной встречи была подготовка базы для обсуждения острых вопросов торговой политики на более высоком уровне, которое способствовало бы выходу из сложившейся ситуации. Если бы все прошло хорошо, то в ноябре, по завершению выборов в США, можно было бы ожидать заключения соглашения в ходе уже запланированных встреч президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпиня в рамках многосторонних саммитов.

Разочаровывающие результаты данных переговоров ставят под сомнение упомянутые выше сроки, отметили представители США. Правительство страны сейчас также не имеет единого мнения по вопросу отношений с Китаем. Одна группа чиновников, во главе которой находится министр финансов США Стивен Мнучин, выступает за безотлагательное заключение соглашения, другие же хотят отложить переговоры на более поздний срок и провести их уже тогда, когда Китай испытает давление со стороны новых пошлин. В настоящее время, по всей видимости, чаша весов в Белом доме склоняется в сторону сторонников жесткой позиции в отношении Китая.

Тем не менее, не ясно, готов ли Пекин сделать Вашингтону предложение, способное удовлетворить обе группировки в администрации президента. В ходе недавних встреч с лидерами зарубежных деловых кругов вице-премьер Китая Лю Хэ обозначил свое видение требований, которые выдвигают США. По всей видимости, он четко и ясно понимает запрос со стороны США, отметили осведомленные источники.

Китай разделил требования США на три категории. Примерно 30%-40% требований США касаются увеличения покупок Китаем произведенных в США товаров. По мнению правительства Китая, эти требования могут быть удовлетворены безотлагательно. Еще 30%-40% запросов касаются предоставления большего доступа на рынки для иностранных финансовых компаний и ослабления ограничений на их участи в долевом партнерстве с китайскими компаниями. На обсуждение этого могут уйти годы.

На оставшиеся 20%-40% требований приходятся запросы об изменении промышленной политики Китая, т.е. прекращение несправедливого субсидирования компаний Китая, занимающихся высокими технологиями, а также предоставление американским компаниям свободы действий или же прекращение давления на них с целью передачи технологий. Китай не согласен обсуждать многие их этих вопросов из политических соображений или же с позиции национальной безопасности. В Пекине заявляют, что не оказывают давления на компании США с целью получить доступ к технологиям.

Руководители США полагают, что подобные заявления указывают на непонимание китайской стороной приоритетов США, особенно в плане защиты интеллектуальной собственности.

В настоящее время США продолжают увеличивать пошлины на импорт китайских товаров. В четверг США ввели пошлины на сумму 16 млрд долларов, что увеличивает совокупный размер пошлин до 50 млрд долларов. Китай ответил встречными пошлинами на аналогичную сумму.

В США обсуждается введение 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов. Если они будут одобрены, то под санкции попадет почти половина экспорта Китая. Если США будут придерживаться уже известной схемы, то эти пошлины могут быть введены уже в сентябре.

В пятницу представители США, ЕС и Японии встретятся в Вашингтоне для продолжения переговоров об использовании инструментов ВТО и прочих мер, которые позволят оказать давление на Китай. Эти переговоры не привлекают к себе повышенного внимания, но в августе они получили новый импульс, когда США и ЕС удалось заключить предварительное соглашение о снижении некоторых пошлин.