МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Встреча помощника президента РФ Андрея Белоусова и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова с руководителями российских металлургических и нефтехимических компаний началась в РСПП.

Встреча посвящена теме изъятия дополнительных доходов в бюджет. Белоусов ранее предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Во встрече также принимают участие глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, замначальника экспертного управления Администрации президента РФ Леонид Осипов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Среди представителей бизнеса в списке участников значатся: председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров "Группа ИЛИМ" Захар Смушкин, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, генеральный директор компании "Полюс" Павел Грачев, зампред набсовета "Алросы" Сергей Иванов, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, генеральный директор "Акрона" Владимир Куницкий, финансовый директор "Норильского никеля" Сергей Малышев, исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Страшнов, президент "Evraz Холдинг" Александр Фролов, генеральный директор "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев, генеральный директор ММК Павел Шиляев, гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, предправления НЛМК Григорий Федоришин.