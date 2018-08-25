ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер Монголии на следующей неделе посетит Россию, заявила посол Монголии в Москве Банзрагч Дэлгэрмаа.

"Впереди Восточный экономический форум, у всех дипломатов приезжают президенты, премьер-министры. У нас на следующей неделе приезжает вице-премьер", — сказала она на пресс-конференции по случаю открытия ХХ летних дипломатических игр.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.