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МИНСК, 26 авг /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договоренностям.

"Мы договаривались о цене на газ год назад в Питере в апреле. Нашли вместе с президентом хороший выход из сложной ситуации… Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии, если рассчитать по километражу, транзиту", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть — так называемая "перетаможка", когда 6 миллионов тонн (российской) нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет", — продолжил он.

По словам Лукашенко, стоимость нефти тогда была по 40-50 долларов за баррель. "А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство. А если бы цена упала, мы вообще бы получили только половину", — заявил президент.

"Кто-то из так называемых умных либералов в минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписаны договоренности… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей", — подчеркнул белорусский лидер.

"Вот нарушение. Так нельзя поступать. Если есть вопрос — давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы", — предложил Лукашенко.

Он заявил, что речь не идет о каких-то "подарках" со стороны России для Белоруссии. "За этим же кроются ответные наши услуги Российской Федерации… Я могу перечислить: начиная от военных баз, транзита, границы, оборонных вопросов и так далее… Но в общем, россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России — это дорогого стоит", — сказал президент.

Белорусский лидер заявил об упреках в с российской стороны в том, что "белорусские компании покупают темные нефтепродукты… в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке".

"Что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили, точно так же металлы покупаем, комплектующие, делаем тракторы и продаем. Претензий же нет. А здесь отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, их компании продали, мы переработали, нашли технологии, продали, заработали копейку", — сказал Лукашенко.

По его словам, в России предлагают запретить белорусским компаниям покупать. "Я говорю: "Нет, вы запретите своим компания продавать, если считаете, что незаконно". — "Нет, вы запретите…" Это нормально? Ненормально" — сказал он.