КИЕВ, 28 авг — ПРАЙМ. Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

Ранее Гройсман заявил, что Киев ежегодно тратит на обслуживание госдолга почти 5 миллиардов долларов.

"В следующие пять лет нам надо погасить 33 миллиарда долларов (госдолга — ред.), которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы", — сказал Гройсман на встрече, которую транслировали украинские телеканалы.

Премьер отметил, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

Ранее в августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года.