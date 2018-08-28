МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе поднялся до 133,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 127,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 126,7 пункта с первоначального июльского уровня в 127,4 пункта. Показатель вырос до максимума за 18 лет — в октябре 2000 года индекс составлял 135,8 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в августе вырос до 107,6 пункта с пересмотренного показателя июля в 102,4 пункта. Первоначальный июльский показатель составлял 101,7 пункта.

Индекс экономических условий увеличился отчетном месяце до 172,2 пункта с пересмотренного показателя июля в 166,1 пункта. Первоначальный показатель за июль был на уровне 165,9 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.