МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Телеобращение будет показано в 12:00 мск", — сказал Песков.

Ранее во вторник Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионной системе. Глава государства сообщил, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит ее в среду.