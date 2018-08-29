МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 21 по 27 августа осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

Инфляция ускорилась до 0,1% в период с 14 по 20 августа, до этого четыре недели подряд, с 17 июля по 13 августа, она была нулевой.

За прошедшую неделю свинина и пшено подорожали на 1,2%, куриные яйца — на 0,5%, говядина, баранина, куры, мясные консервы, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макароны и соль — на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок, гречневая крупа, вермишель и рис подешевели на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,5%, при этом морковь стала дешевле на 7,3%, картофель — на 5,0%, лук — на 2,6%. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 5,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.