МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект о продлении до 1 января 2019 года безналогового перевода иностранных активов в РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ предусматривает продление до 1 января 2019 года для физлиц переходного периода, в течение которого лицо освобождается от уголовной ответственности за неуплату налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

Помимо этого, кабмин обсудит состояние конкуренции в стране.