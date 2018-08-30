МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит законопроект, который уточняет порядок обложения НДС работ по модернизации коммунальной инфраструктуры при трансформации действующих договоров аренды в концессионные соглашения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В настоящее время передача на безвозмездной основе органам государственной власти и органам местного самоуправления результатов работ по созданию или реконструкции ряда объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных во временное владение и пользование налогоплательщику в соответствии с договорами аренды, а также таких объектов, созданных налогоплательщиком в течение срока действия договоров аренды, в случае заключения этим налогоплательщиком в отношении этих объектов концессионных соглашений облагается НДС в общем порядке.

"Принятие законопроекта позволит исключить двоякое толкование норм налогового законодательства в части наличия оснований для восстановления налога на добавленную стоимость при возврате арендодателю арендованного имущества, в отношении которого были произведены неотделимые улучшения", — говорится в сообщении.