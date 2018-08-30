МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит законопроект, отменяющий комиссионное вознаграждение кредитным организациям при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет ряда субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что изменения планируется внести в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

"В целях снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора законопроектом предлагается установить, что при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет субъекта федерации, на территории которого проводится эксперимент, комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается", — говорится в сообщении.

Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры проводится в перечисленных регионах с 1 мая. В ходе его реализации участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в региональный бюджет.

Эта проблема обусловлена тем, что в соответствии с текущим законодательством процентные ставки по кредитам и порядок их определения, а также процентные ставки по вкладам и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если другое не предусмотрено федеральным законом.