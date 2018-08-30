МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата (СП) РФ будет предоставлять россиянам всю информацию о том, что сделало для них правительство, тот или иной министр, администрация президента, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В ближайшие дни выйдет заключение Счетной палаты на выполнение сводного доклада о госпрограммах и об исполнении бюджета за 2017 год. Мы в этом документе откроем чуть более широкую, чем обычно, картину исполнения прежних целей, но все-таки это будет заключение на базе цифр правительства. Но в дальнейшем наша задача — вести независимый мониторинг всех целей и фактических результатов работы исполнительной власти", — рассказал Кудрин в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что общество должно видеть, что сделало правительство, министр, администрация. По его словам, это важная часть государственной информационной политики в целом. Кудрин также добавил, что на сегодняшний день до сих пор нет полной картины о выполнении указов президента и достижении целей предыдущего периода.

"В стране должен появиться источник такой информации, кроме Росстата. И этот источник должен владеть дополнительными методиками оценки и объяснения. Он должен давать обзоры происходящего", — считает глава Счетной палаты.

По мнению Кудрина, необходимы подробные материалы, созданные с привлечением ученых, экспертов, и взвешенный взгляд со стороны. Он отметил, что Счетная палата будет делать аналитические доклады, опираясь на результаты проверок отраслей.

"Наши возможности, я полагаю, будут умножены на компетенцию, на возможность более широкого и перспективного взгляда. Будем говорить и про предстоящее развитие этих направлений, отраслей, компаний", — добавил он.