МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов 24 июля попросил президента РФ Владимира Путина поручить Минприроды разработать механизмы для увеличения объемов геологоразведки в регионе за счет бюджета и частных инвесторов, а Минтрансу — создать программу по снятию "инфраструктурных ограничений", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Носова.

В частности, Носов говорит о необходимости доразведки нетрадиционных для региона золота и серебра и цветных и черных металлов для диверсификации бизнеса. Инвесторов могут заинтересовать прогнозные ресурсы по категориям не ниже P1, пишет губернатор, но выделяемые из бюджета на разведку в регионе 200–400 миллионов рублей в год идут только на драгметаллы. Носов в беседе с изданием уточнил, что за счет федерального бюджета надо увеличить разведку на сумму не менее 500 миллионов рублей ежегодно.

Как сообщает издание, пока действующих проектов в цветмете и чермете на Колыме нет, лишь планы. ВГК Олега Мисевры и группы ИСТ владеет там лицензиями на 100 миллионов тонн антрацита и коксующихся углей, Дукатская горно-геологическая компания готовит проект разработки в Ороекской зоне. Разведку в регионе ведут местные игроки и компании с китайскими инвестициями.

Новые комбинаты нужны и для снижения стоимости электроэнергии на Колыме. До 2020 года тарифы составляют 4,58 рубля/ кВт.ч для промышленности и 5,2 рубля/кВт.ч для населения, но могут быть ниже, если новые потребители повысят загрузку двух ГЭС и одной ГРЭС региона (сейчас она составляет всего 45%), пишет врио губернатора. Также он попросил президента сохранить базовый уровень тарифа на электроэнергию на период до 2028 года (Колыма входит в число регионов Дальнего Востока, где сейчас тарифы занижены за счет спецнадбавки на оптовом энергорынке).

Путин поручил правительству рассмотреть это обращение. Вице-премьер Дмитрий Козак 24 августа сообщил президенту, что после предварительного обсуждения от министерств РФ и региона ждут "конкретных предложений", пишет газета. Козак отметил, что на недра Колымы в 2017 году пошло свыше 20% затрат на разведку в ДФО и объемы ограничены лимитами.

В Минприроды сказали изданию, что будут предлагать вычеты расходов на разведку из налога на прибыль с повышающим коэффициентом, расширение заявительного принципа для региона на ресурсы Р1 и Р2. В министерстве добавили, что возможно предложат рассмотреть повышение критерия для отнесения рудного золота к недрам федерального значения с 50 до 200 тонн. В Минтрансе газете сказали лишь, что "предложения представлены в правительство".