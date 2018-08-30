МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет блокировать счета российских предпринимателей, которые не отчитались о страховых взносах. Мера касается как юридических, так и физических лиц, имеющих собственный бизнес. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступают в силу с сегодняшнего дня.

ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года, хотя ранее этим занимался Пенсионный фонд. В прошлом году налоговики увеличили сумму собранных страховых взносов почти на полтриллиона рублей. Налоговая служба уже имеет право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают новую меру вполне логичной, так как для администрирования страховых взносов необходимо иметь право применять санкции к тем, кто их не платит. Это вряд ли коснется законопослушных плательщиков, но ударит по должникам, поясняют эксперты. Однако в любом случае это дополнительная нагрузка на весь бизнес в виде новых отчетностей, поэтому государству стоит задуматься об упрощении документооборота.

ВСЕ ЛОГИЧНО

Получение права ФНС замораживать счета компаний в случае невыплат соцвзносов по аналогии с непредоставлением декларации по налогам – логичный и закономерный шаг в рамках передачи полномочий по администрированию взносов, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. ФНС вместо внебюджетных фондов занимается администрированием взносов с 1 января 2017 года, причем делает это заметно эффективнее, говорит он.

"По моим оценкам, скорее всего, дополнительные сборы составят 60-100 миллиардов рублей ежегодно", — полагает эксперт.

Мера вполне логичная, согласен глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "Раз ФНС передали администрирование страховых взносов, то эта мера логична. Как можно администрировать, если нет меры воздействия к тому, кто либо не платит, либо отказывается предоставлять установленную государством отчетность?", — объясняет он.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерины Новиковой, решение правительства, с одной стороны, кажется рациональным с точки зрения более быстрого реагирования государственного института на действия бизнеса.

"С другой стороны, любой сбой системы будет отражаться на работе малого и среднего бизнеса в случае заморозки счетов. А это, в свою очередь, будет влиять на снижение активности бизнеса и его доходов", — поясняет она.

КОГО И КАК КОСНЕТСЯ

Скорее всего, законопослушный бизнес не пострадает от нововведения, считает Нигматуллин. "Логично предположить, что те, кто не платил налоги, и так сталкивались с проблемами заморозки счетов, и страховые взносы не изменят ситуацию. При этом повысятся поступления в ПФР", — рассуждает аналитик.

Однако у предпринимателей становится все больше отчетностей, замечает Калинин. "После того, как ФНС взяла на себя администрирование по страховым выплатам, стало больше отчетностей. Раньше представляли раз в год, теперь раз в квартал", — напоминает он.

От новых санкций, по словам эксперта, могут пострадать доходы малого и среднего бизнеса.

"Мы поэтому и считаем, что, когда принимаются законы, кроме обязательной строчки во что это обойдется бюджету, обязательно должна быть строчка, во что это обойдется бизнесу. То есть нужна оценка административной нагрузки на бизнес", — сказал он.