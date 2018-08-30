КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. МИД Украины подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни, сообщил в четверг министр иностранных дел Павел Климкин.

Во вторник в ходе совещания с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Он призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса.

"Документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесем его формально", — сказал Климкин журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".