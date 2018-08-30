Добавлен бэкграунд и комментарий "Россетей" (после пятого абзаца).

ГОРКИ, 30 авг /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба готова предоставить "Россетям" "длинный" тариф сроком на 10 лет, а также обсудить его предоставление "Транснефти", сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, речь о таких тарифах для "Газпрома" пока не идет.

"Мы сделали заявление, что мы в ближайшие месяцы, до конца года, выдадим, наверное, десятилетний тариф "Россетям". И мы готовы обсуждать с "Транснефтью" десятилетний тариф для "Транснефти", — сказал он.

Артемьев уточнил, что "длинный" тариф ведомство готово представлять при условии наличия хороших правил недискриминационного доступа, поэтому для транспортировки газа служба пока не готова этого делать.

"Почему железная дорога получила длинный тариф? (РЖД получили тариф до 2025 года на уровне инфляция минус 0,1% — ред.) Почему "Россети" получат десятилетний тариф? Потому что они раскрылись перед нами. "Транснефть" тоже в достаточной степени раскрылась, поэтому мы готовы это обсуждать. С "Газпромом" мы не готовы", — сказал он.

Глава ФАС уточнил, что тариф для "Транснефти" будет обсуждаться в следующем году, но не исключил, что это случится быстрее.

Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский ранее заявлял о необходимости перехода на эталонный принцип формирования затрат при установлении тарифов в сочетании с введением долгосрочных регуляторных соглашений сроком до 10 лет.

"Данная система позволит устанавливать справедливый и предсказуемый тариф для сетей и будет нацелена на выравнивание сетевых тарифов по регионам (порой, они отличаются в разы). При этом установление тарифа на долгосрочный период будет мотивировать сетевые компании к достижению операционной и инвестиционной эффективности. В свою очередь, полученная эффективность будет использоваться на выплату дивидендов и реализацию инвестиционных планов компании", — прокомментировали РИА "Новости" в "Россетях".