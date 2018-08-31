МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 2% против уровня июля в 2,1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на июльском уровне в 2,1%.

Безработица в еврозоне в июле опустилась до 8,2% с уровня июня в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель является минимальным с ноября 2008 года и совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.