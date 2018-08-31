МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Руководитель Росавтодора Роман Старовойт может сменить Николая Асаула на посту замглавы Минтранса — куратора вопросов, связанных с автомобильным транспортом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Да, я слышал об этом", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможной смене замглавы Минтранса Асаула на руководителя Росавтодора Старовойта. Говоря же о том, кто может занять кресло руководителя федерального дорожного агентства, источник допустил, что это произойдет путем внутренней ротации в рамках Росавтодора.

Несколько источников в отрасли говорили РИА Новости ранее в августе, что уход Асаула сейчас обсуждается, но конкретного решения и сроков пока нет. При этом сам Старовойт долгое время работал под непосредственным руководством Асаула в правительстве Санкт-Петербурга.

В мае первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса. В июне от должности замглавы Минтранса по его собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, который курировал вопросы водного транспорта, в начале августа на эту должность был назначен Юрий Цветков, до назначения возглавлявший "Новошип", который входит в группу "Совкомфлот".

В августе же на должность первого заместителя транспортного ведомства был назначен первый замглавы госкомпании "Автодор" Иннокентий Алафинов.