ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — ПРАЙМ. Курганская область страдает от нехватки инвестиций, региону нужно выбрать свою специализацию и найти свое место в разделении труда в Уральском федеральном округе, заявил в ходе встречи со студентами в субботу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"УрФО – это самодостаточный регион. Только Курган несколько страдает от нехватки инвестиций, отсутствия рабочих мест, в неполной мере имеется социальная инфраструктура. Но, тем не менее, все задатки у Кургана есть. Нужно только выбрать свою специализацию. Нужно найти место в разделении труда в округе", — сказал полпред.

Он добавил, что Курганская область – это аграрный регион, а северные территории УрФО закупают сельхозпродукцию по всей стране. "Почему бы не приобретать продукты питания – качественные, экологически чистые — в Кургане? Это внутренняя кооперация", — отметил Цуканов.

По его словам, необходимо провести аудит, в ходе которого выяснить, кто выполняет те или иные заказы, и "попытаться не отдавать эти заказы", а выполнять их своими силами, внутри округа.