БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — ПРАЙМ. Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических партнеров, считает президент Ильхам Алиев.

"Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических партнеров, они охватывают все сферы нашей жизни", — заявил президент Азербайджана по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он с удовлетворением отметил рост товарооборота двух стран и "большие перспективы на будущее".

"То, что сегодня было обсуждено и согласовано, а именно дорожные карты по разным направлениям экономического сотрудничества, позволит еще больше увеличить товарооборот между нашими странами, который и так отличается динамизмом", — считает президент Азербайджана. Он обратил внимание, что товарооборот вырос и в этом году, несмотря на и без того бурный рост в прошлом году.

Алиев заявил также, что "в целом в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличение товарооборота, укрепление интеграционных связей".

"Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы. Это само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами", — добавил также Алиев.

Он также отметил частоту своих встреч с Владимиром Путиным и пригласил его в Азербайджан "в любое удобное для вас время".

Ранее председатель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в Организации Договора о коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности объединяет шесть стран бывшего СССР — Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.