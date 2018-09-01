МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект о продлении до 1 января 2019 года безналогового перевода иностранных активов в РФ, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин поручил Минфину России с участием Российского союза промышленников и предпринимателей дополнительно проработать вопрос о возможности применения механизма деятельного раскаяния при принятии решения об ответственности за деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения прибыли контролируемой иностранной компании в налоговую базу контролирующего лица, являющегося физическим лицом.

Документ предусматривает продление до 1 января 2019 года для физлиц переходного периода, в течение которого лицо освобождается от уголовной ответственности за неуплату налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

Помимо этого, кабмин обсудит состояние конкуренции в стране.