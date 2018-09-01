МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, отменяющий комиссионное вознаграждение кредитным организациям при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет ряда субъектов РФ, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", — говорится в сообщении.

Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры проводится в перечисленных регионах с 1 мая. В ходе его реализации участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в региональный бюджет.

Эта проблема обусловлена тем, что в соответствии с текущим законодательством процентные ставки по кредитам и порядок их определения, а также процентные ставки по вкладам и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если другое не предусмотрено федеральным законом.