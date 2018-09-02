МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет ни на какие компромиссы по Brexit. Об этом она написала в статье для The Sunday Telegraph, передает РБК.

Мэй подчеркнула, что не станет реагировать на требования лоббистов проведения повторного референдума и продолжит отстаивать национальные интересы страны.

По ее словам, новый референдум станет "отвратительным предательством".

Однако премьер также сказала, что предстоит провести множество переговоров, чтобы урегулировать все возникшие вопросы.