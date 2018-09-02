ПЕКИН, 2 сен — ПРАЙМ. Китай готов твердо отстаивать либерализацию и упрощение торговли, а также содействовать строительству мировой экономики открытого типа, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Глава всемирной организации прибыл в Пекин для участия в саммите Форума сотрудничества "Китай-Африка", который пройдет в китайской столице 3-4 сентября.

"Решительность Китая в дальнейшем углублении реформ останется неизменной. Мы готовы практическими действиями вести за собой все стороны, сообща поддерживать либерализацию и облегчение торговли, строить мировую экономику открытого типа", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что политика односторонних действий и протекционизма, которые воспрянули в последнее время, "наносят удар по мировому порядку и системе глобального управления".

"Мир больше чем раньше нуждается в мультилатерализме и в сильной Организации объединенных наций", — заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил надежду на то, что ООН останется беспристрастным и справедливым, будет играть ведущую роль в защите международного мира, содействии общему развитию, в особенности в углублении международного сотрудничества для решения вызовов глобального характера.