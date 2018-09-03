МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2018 года вырос до 48,9 пункта против 48,1 пункта в июле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, указал в августе на значение 48,9 балла, незначительно превысив июльский показатель 48,1 балла. Последние данные исследования указали на продолжение ухудшения рыночных условий, продлив серию, начавшуюся в мае сего года", — говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Отмечается, что последние данные исследования PMI указали на дальнейшее ухудшение общей рыночной конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях. Спад был обусловлен незначительным падением как объемов производства, так и новых заказов. Соответственно как занятость, так и незавершенные заказы вновь сократились на фоне снижения давления на производственные мощности. Экспорт, однако, отскочил от небольшого падения в июле до максимальных темпов роста с апреля.

Между тем, темпы роста инфляции как закупочных, так и отпускных цен ускорились после недавних минимумов в июле. Более того, темпы инфляции закупочных цен были существенными и вторыми максимальными почти за три года. Участники исследования обычно объясняли рост затрат недавно объявленными изменениями в НДС, курсами валют и более высокими ценами на сырье.

"Результаты августовского исследования указали на дальнейшее, хотя и более слабое ухудшение производственных показателей. Объемы производства и новых заказов продолжали снижаться, а новые экспортные заказы дали проблеск положительных новостей, незначительно повысившись", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Джонс отметила, что после ослабления потребительского спроса, компании сократили количество рабочих мест, а сокращение объемов незавершенных заказов ускорилось. Более того, темпы сокращения показателя были максимальными с января 2015 года. "При всем этом, деловые ожидания компаний повысились, и степень оптимизма относительно будущего роста объемов производства была максимальной с апреля", — заключила она.