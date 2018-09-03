МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 54,6 пункта с 55,1 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, а также с предварительными данными.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде, по окончательным данным, вырос до 53,5 пункта с 53,3 пункта в июле. Однако показатель оказался ниже предварительной оценки на уровне 53,7 пункта. В Германии аналогичный индикатор составил 55,9 пункта против июльских 56,9 пункта. По предварительным данным он составлял 56,1 пункта.