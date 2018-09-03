КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 3 сен /ПРАЙМ/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил системно обсуждать проблемы бизнеса с представителями делового сообщества на встречах в российских регионах.

В понедельник спикер Госдумы провёл совещание с представителями делового сообщества Московской области при участии губернатора региона Андрея Воробьева.

"Такие встречи надо проводить однозначно чаще и на системной основе", — сказал Володин журналистам по итогам совещания.

Он рассказал, что в ходе заседания были подняты вопросы, касающиеся самых разных отраслей, а разговор носил абсолютно содержательный характер. Губернатор Подмосковья отметил, что в частности вопросы касались устранения "устаревших препонов", мешающих работе и развитию бизнеса, а также перехода на электронный документооборот.

"Начали мы с вопроса от руководителя предприятия ОПК, который касался законодательства и существующих барьеров в финансовых вопросах. Завершили мы его вопросами, которые задавали представители деловых объединений, представители конкретного бизнеса, и все сошлись во мнении, что этот разговор крайне полезен", — сказал Володин.

Он также отметил, что такие встречи позволяют увидеть проблемы глазами тех, кто работает в этой сфере и реагировать на эти вопросы оперативно.

"Было бы правильно в дальнейшем такие формы использовать не только в рамках региона, собрав здесь на площадке руководителей предприятий и деловых объединений, но посмотреть эти формы, возможно, в других территориях, другой сегмент бизнеса, который, возможно, не представлен в Московской области", — заключил Володин.