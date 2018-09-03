МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" утвердил дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 4 копейки на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить по результатам полугодия 2018 года дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 0,0401 рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли общества за полугодие 2018 года", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закроется 14 сентября 2018 года.

"Металлоинвест" направил 19 миллиардов рублей на дивиденды по итогам 2017 года. Дивиденды компании за первое полугодие 2017 года составили 20 миллиардов рублей, или 26,69 копейки на акцию.

"Металлоинвест" — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). В 2017 году "Металлоинвест" снизил производство железной руды на 1% по сравнению с предыдущим годом — до 40,296 миллиона тонн.