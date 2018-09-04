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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Роботы не волк — в лес не убегут — Государствам—сторонникам запрета смертоносных автономных систем вооружений, или роботов-убийц, не удалось добиться мандата ООН на выработку юридически обязывающего международного договора в этой сфере. Таковы результаты завершившихся в Женеве переговоров на площадке Конвенции по негуманному оружию. Среди тех, кто выступил против радикальных ограничительных мер, оказалась и Россия, за что Москва уже подверглась критике правозащитников.

— Санкции стоят, а двигатели идут — Как выяснил "Ъ", химкинское НПО "Энергомаш" подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares. Срок исполнения — до 2021 года. Для российского предприятия это означает загрузку мощностей, поскольку США остаются единственным рынком для двигателей такого класса. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос "Ъ", сказал, что РФ, несмотря на политические разногласия, не планирует разрывать "взаимовыгодное сотрудничество" с США.

— Северный морской путь станет как Шелковый — Как стало известно "Ъ", НОВАТЭК нашел китайских партнеров для развития своей компании "Морской арктический транспорт". Транспортная COSCO и Фонд Шелкового пути, уже владеющий 9,9% в крупнейшем СПГ-проекте НОВАТЭКа "Ямал СПГ", могут получить в судоходном СП до 49,9%. Это позволит упростить привлечение китайского финансирования для строительства новых газовозов. Но часть заказов в результате может уйти на китайские же верфи.

— Прибыль дальнего следования — Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД, показывающее стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, по-прежнему возражает против ключевых положений разработанной Минтрансом целевой модели рынка пассажирских перевозок до 2025 года. Возражения касаются дискриминации компаний ОАО РЖД при предлагаемой либерализации 10% рынка и отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Также монополия против придания услугам локомотивной тяги публичного характера: это может привести к появлению владельцев локомотивов, осуществляющих перевозки без лицензии. Эксперты замечают, что некоторые замечания ОАО РЖД вполне обоснованны.

— ЦБ выберет защитника автомобилистов — В первый день действия закона о финансовом омбудсмене главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин провел рабочую встречу с представителем страхового лобби. Именно со страховщиков ОСАГО начнется работа службы финомбудсмена. По информации "Ъ", страховщики представили господину Воронину три кандидатуры на пост специализированного страхового уполномоченного, одну из которых может утвердить совет директоров ЦБ.

— Нацпроектам выдали паспорта — Паспорта первых четырех из 13 национальных проектов — "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" — вчера одобрены президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Впрочем, ясность есть пока лишь с финансированием проектов по демографии и здравоохранению: в течение шести лет на них будет выделено 3 трлн и 1,36 трлн руб. соответственно. Объемы финансирования нацпроектов "Образование" и "Наука" до сих пор не утверждены.

— Нечестность чиновников замеряют по СМИ — Коррупция может оказывать значительное влияние на экономику стран, но оценивать ее реальные масштабы проблематично, отметил Международный валютный фонд — и вместо традиционных опросов и индикаторов качества госуправления предложил замерять интенсивность коррупционных скандалов по публикациям СМИ по технологии анализа больших данных. Новости о коррупции не только обеспечивают большую объективность индексов, но и напрямую влияют на макроэкономические показатели, определяя поведение рынка, полагают в МВФ.

— Очистные сооружения Севастополя не справляются с деньгами — Правительство Севастополя оказалось в центре громкого скандала из-за нарушений законодательства при финансировании строительства очистных сооружений "Южные" стоимостью 6,5 млрд руб. Как признал арбитражный суд (АС) Севастополя по иску прокуратуры, почти треть этой суммы (2,05 млрд руб.) заказчик незаконно вывел из-под казначейского сопровождения и перечислил на счет подрядчика АО НПП "Биотехпрогресс" в лишившемся лицензии банке ОФК, совладельцем которого являлся адвокат Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина. Прокуратура заявляет, что ситуация привела к "утрате госконтроля за расходованием бюджетных средств, невозможности их использования в целях реализации контракта и угрозе срыва федеральной целевой программы" (ФЦП) развития Севастополя и Крыма.

— Слияние поглотило конкуренцию — Выборы в законодательные собрания проходят сразу в трех регионах, которые затронуло завершившееся чуть больше десяти лет назад объединение субъектов РФ. Во время избирательной кампании проблема ликвидации национальных автономий официально не обсуждается, говорят опрошенные "Ъ" политики в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Этому помогают малоконкурентные выборы на таких территориях. По словам политолога Сергея Шмидта, при наличии равных кандидатов "обида на невыполненные обещания может выплеснуться". При этом ликвидация Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов усугубила некоторые проблемы депрессивных территорий, в том числе отток населения.

— Аэропорт предварительного заключения — Российский бизнесмен и путешественник Дмитрий Жихарев обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой выяснить, по какой причине он был задержан в международной зоне аэропорта Каира и помещен в тюрьму с пыточными условиями. Жалоба россиянина также направлена в МВД Египта, сообщили "Ъ" в посольстве Египта в Москве. По словам бизнесмена, в тюрьме помимо него находились граждане разных стран, которым не позволяли связаться с родственниками и посольствами.

— 380 показов против 120 томов — Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа", завершили ознакомление с материалами дела. Защита господина Серебренникова настаивает на прекращении дела за отсутствием состава преступления. В свою очередь следователи СКР в ближайшее время направят обвинительное заключение по делу на утверждение в Генпрокуратуру.

— Гадалка напророчила срок адвокат — Как стало известно "Ъ", Хамовнический суд вынес приговор адвокату Абубакару Манаеву. Юрист, получивший известность благодаря участию в делах северокавказских боевиков и одного из членов "банды GTA", обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, он пообещал за 10 млн руб. добиться условного наказания известной московской гадалке Нонне Михай, которая проходит по делу бывших руководителей Нота-банка и обвиняется в хищении 350 млн руб. Адвокат полностью признал вину и получил три года лишения свободы.

— Меньше народа, меньше кислорода — Минприроды заявляет, что в России продолжает расти объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ: в 2017 году он составил более 32 млн тонн, что на 1,4% больше, чем 2016 году. Впрочем, количество людей, которые дышат загрязненным воздухом, по сравнению с 2016 годом снизилось с 17,1 млн до 13,5 млн человек. Эксперты считают, что данные ведомства "не совсем достоверны". По их мнению, положительная динамика, о которой сообщается в документе, связана с сокращением количества городов, в которых ведется мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха.

— Пентагон отказался платить Пакистану за постой — Отношений между двумя бывшими союзниками США и Пакистаном "на сегодня практически не существует", заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши. Эти слова прозвучали в преддверии визита в Исламабад госсекретаря США Майкла Помпео и главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда. В воскресенье Пентагон объявил об отказе выделять Пакистану $300 млн, которые ранее предоставлял в качестве компенсации за участие страны в "войне с террором" на стороне США. Разрыв США с Пакистаном может привести к укреплению сотрудничества Вашингтона со странами Центральной Азии: альтернативный маршрут поставок военных грузов в Афганистан лежит через них.

— Вклады накапливают доходность — К последней декаде августа ЦБ зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам крупнейших банков. И это не сезонный скачок, а начало этапа уверенного увеличения доходности, уверены эксперты. О повышении ставок по вкладам уже объявил Альфа-банк, в ближайшее время за ним последуют другие крупные игроки, некоторые уже ввели сезонные предложения с повышенной доходностью. В результате к концу года граждане могут ощутить заметный рост доходности депозитов, которого не было последние три года.

— Железные дороги свернули к морю — Как стало известно "Ъ", ОАО РЖД может получить 25,01% в проекте угольного порта Суходол в Приморье, принадлежащего холдингу СДС. Общая стоимость проекта оценивается в 48,5 млрд руб., из которых около 37 млрд руб. надо привлекать у банков, а 9 млрд руб. на 13 лет готова одолжить монополия. На рынке скептически относятся к выбору ОАО РЖД, но аналитики ожидают роста спроса на уголь в АТР.

— Лекарствам пропишут Россию — У иностранных производителей лекарств появляются новые риски на российском рынке. Минобрнауки разработало законопроект, позволяющий федеральному правительству принимать решения о выдаче принудительных лицензий на выпуск дженериков во время действия патентов на оригинальные препараты. Сейчас добиться этого можно только через суд. Если законопроект будет принят, российским компаниям будет легче выводить на рынок дженерики, а вот доступ граждан к инновационным лекарствам и уровень локализации иностранных препаратов могут снизиться.

— Облигации провалили лето — Лето 2018 года оказалось весьма прохладным для российского рынка облигаций. По итогам трех месяцев российские эмитенты привлекли на внутреннем рынке всего 327 млрд руб., что является минимальным показателем с первого санкционного 2014 года. На фоне роста инфляционных ожиданий, подъема ставок в США, а также расширения антироссийских санкций эмитенты сократили свои и без того небольшие запросы. Впрочем, крупнейшие банки-эмитенты начинают осваивать новый сегмент долгового рынка, активно предлагая частным инвесторам структурные облигации.

— Заемщиков простят дважды — Клиентам банков и МФО, которым кредитор простил долг или его часть в период с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, можно не платить НДФЛ с полученной выгоды. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина. Эксперты добавляют, что если человек уже заплатил за эти периоды налог, его можно вернуть. А также стоит проверить полученные от ИФНС в этом году налоговые уведомления — нет ли в них налога с тех доходов, которые теперь от НДФЛ освобождены.

— "Маркетплейс" распробует пай — В проекте "Маркетплейс", который развивается под эгидой Банка России, в ближайшее время появится новый участник. В проекте будет создана третья по счету платформа, на которой будут организованы продажи паев паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Роль такой площадки будет выполнять действущий проект специализированного депозитария "Инфинитум" — "Финансовая платформа". При этом управляющие компании готовы нести расходы по проекту в расчете на отложенный эффект от запуска высокотехнологичной площадки.

— "Роснефть" просчитывает Китай — "Роснефть" начинает оценку перспектив расширения нефтепровода через Казахстан, который позволит ей увеличить прокачку в Китай на 3 млн тонн, а другим российским компаниям начать поставки в страны Средней Азии. Если планы будут реализованы, это приведет к обострению спора с "Транснефтью", чей тариф в направлении Казахстана с этого года был понижен. Кроме того, рост транзита через Казахстан обострит проблему ухудшения качества нефти на европейском направлении.

— Оператор лотерей сыграет в автолизинг — Монополист на рынке лотерей в России Армен Саркисян выходит на автомобильный рынок. Его холдинг S8 Capital запускает онлайн-сервис лизинга для физических лиц Next.Car. Пока такая услуга востребована у таксистов и граждан с плохой кредитной историей, хотя потенциально могла бы заинтересовать и клиентов люксового сегмента, рассуждают эксперты.

— В бизнес-классе заканчиваются места — Впервые за полтора года спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве оказался настолько высоким, что перекрыл прирост нового предложения. С января по июнь 2018 года продажи жилья в сегменте выросли в полтора раза, в результате чего общий объем предложения снизился на 8%. Но покупательская активность продлится недолго: риэлторы прогнозируют ее спад уже в будущем году из-за возможного роста ставок по ипотеке.

— Azimut разместится в Суздале — Гостиничная сеть Azimut Hotels Александра Клячина получила второй объект на туристическом маршруте "Золотое кольцо". Вслед за комплексом в Переславле-Залесском под управление компании перешел отель в Суздале на 85 номеров. Раньше он был портфеле Heliopark Hotels & Resorts, для которой это уже третья потеря крупного объекта.

— Кинопрокатчики сматывают пленку — На летний спад на российском кинорынке наложились финансовые проблемы очередной сети: задолженности перед прокатчиками растут у кинотеатров "Тетерин фильм". Сейчас во всей сети идут фильмы всего одного дистрибутора. Но о ее сворачивании речь не идет: компания открыла около 20 залов на госсубсидии, и их закрытие не входит в планы чиновников.

— Зерно сыпется из России — Девальвация рубля и июльский рост цен на зарубежных рынках стали причиной рекордного экспорта российской пшеницы в августе. Ее отгрузки достигли 4,5 млн тонн, обновив предыдущий максимум декабря 2017 года. Но с октября аналитики ждут замедления поставок из-за падения экспортных цен и подорожания пшеницы на внутреннем рынке.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено — Застройщики столичного региона, которые достраивают дома для обманутых дольщиков, опасаются, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства. Дело в том, что поправки в закон о долевом строительстве разрешают тратить деньги дольщиков только на те дома, в которых эти дольщики приобрели квартиры. Закон вступил в силу 1 июля; с 1 сентября все застройщики должны перейти на банковское сопровождение. Это означает, что на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет, а банки будут контролировать использование денег, чтобы не было нецелевого расходования.

— Коммунисты перенесли борьбу за пенсионный референдум в Верховный суд — КПРФ в понедельник обжаловала в Верховном суде решение Ростовского облсуда, который на прошлой неделе отказался удовлетворить иск коммунистов об отмене решений облизбиркома, зарегистрировавшего конкурирующую подгруппу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста и отказавшего в регистрации подгруппы КПРФ. Об этом "Ведомостям" рассказал зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев

— Региональные выборы – 2018 стали рекордными по числу снятых с них партий — Избирательная кампания в регионах ознаменовалась рекордным числом кандидатов и партсписков, снятых судами по заявлениям их соперников с выборов в региональные парламенты и гордумы региональных столиц. Об этом говорится в очередном докладе фонда "Либеральная миссия". Предыдущий рекорд был в 2016 г., когда на региональных выборах отменили регистрацию четырех списков (в том числе одного – из-за выбытия большого числа кандидатов), а на городских – одного. Теперь же из региональных кампаний по решению судов выбыли пять партий.

— Китайский антиквариат может попасть под импортные пошлины США — Администрация Дональда Трампа утверждает, что пытается защитить американские компании от нечестной торговой политики Китая и хочет заставить Пекин изменить ее. Поэтому Вашингтон уже ввел 25%-ные пошлины на китайские товары на $50 млрд; Пекин ответил на это зеркальными мерами. Теперь Белый дом проводит публичные слушания, чтобы утвердить новый список товаров на $200 млрд. Сотни бизнесменов из различных отраслей в последние недели съехались в Вашингтон для участия в слушаниях, которые заканчиваются в понедельник.

— Банки подстраховались от возможного оттока денег с рублевых вкладов — Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов людей в третьей декаде августа взлетела сразу на 0,24 процентного пункта (п. п.) до 6,559% годовых. С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, "Открытия", Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.

— "Натали турс" исключили из реестра туроператоров — Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из реестра туроператоров "Натали турс", следует из приказа, опубликованного на сайте агентства. Под этим брендом работали три юрлица – фирмы "Панорама тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали турс", ни одно из них не значится больше в реестре Ростуризма. Причиной исключения из реестра Ростуризм называет "неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта" с 4 июля 2018 г., сказано в документе.

— "Газпром" начинает строительство морской части "Северного потока – 2" — Укладка подводной части газопровода "Северный поток – 2", соединяющего напрямую газовые системы России и Германии, в ближайшее время начнется с территории Финляндии, сообщил представитель Nord Stream 2 AG "Ведомостям". Против этого выступают некоторые страны – члены Евросоюза. Судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России, информировал представитель Nord Stream 2 AG.

— Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей — NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., рассказали сотрудники двух крупных банков: проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр. Ущерб они пока оценить затруднились – еще не все банкоматы инкассированы, но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Страсти по Гермесу — Какие цели стоят перед Всемирной торговой организацией и каковы ее основополагающие принципы, рассказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. Он также ответил на вопрос о роли России в ВТО.

— Шпионские штучки — Торгово-промышленная палата предлагает отменить наказание за покупку устройств, предназначенных для скрытой аудио- и видеозаписи. Сейчас гражданин может получить за это до четырех лет лишения свободы.

— Штрафная песочница — Муниципалитеты заплатят штрафы за рассыпающийся асфальт, бордюры и тротуарную плитку, неисправную ливневую канализацию в дворах. В Минстрое обещали наказать виновных после проверок.

— Ударили по рукам — Верховный суд напомнил, что заключать сделки можно, не только заверяя их всеми возможными способами, но и в простой письменной форме, а также устно. В частности, по устному договору можно купить или продать автомобиль.

— Условия для лидерства — 3 сентября состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В продолжение подготовки 12 нацпроектов президиум совета обсудил паспорта еще двух — "Образование" и "Наука".

— Следствие без пауз — Правительство России подготовило поправки к законопроекту, обязывающему правоохранителей обосновывать ходатайства о продлении ареста.

— Под честное слово — Судебный департамент начал тестировать системы распознавания голоса, которые планируется использовать при составлении аудиопротоколов судебных заседаний. Программы помогут точно определить, кто и что сказал.

— Будущее "четверки" — После терактов, подобных убийству главы ДНР Александра Захарченко, сложно о чем-то говорить с Киевом. Но это, как заявили в Кремле, не означает, что Россия выходит из минского процесса.

— Зерно мирового стандарта — Новый индикатор успехов в АПК — повышение экспорта продовольствия. Основная работа, заявил Дмитрий Медведев, ляжет на село, поэтому там жизнь людей должна быть сопоставима с городской.

— Список совести — Список россиян, которые содержатся под стражей за рубежом по политическим мотивам, включает не менее 30 фамилий. Такую статистику привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— С литра по нитке — Со следующего года в России поднимают ставки акцизов на моторное топливо в полтора раза от текущего уровня. Это повышение ретранслируется в потребительские цены — на заправках. С одной стороны, автомобилистам из-за этого придется платить больше, с другой — эта плата станет подспорьем регионам для улучшения качества дорог.

— Отдых с человеческим лицом — В Швеции робот-гуманоид начал продавать туристические путевки наравне с рядовыми сотрудниками. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет охват роботами сферы услуг вырастет с 10 до 40%. И Россия — не в числе отстающих в этом процессе.

— Прощай, домик в деревне — В РФ дачи резко упали в цене — в среднем по стране они на 71% дешевле домов для постоянного проживания. Об этом заявил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Несмотря на низкую стоимость, спрос на участки последовательно сокращается.

— Темное, ершистое — С начала 2018 года россияне купили через розницу на 9% больше водки и на 8% больше вина, чем в прошлом году. Однако эксперты отмечают, что на рынке алкоголя растет лишь число фальсификата, производство же качественных напитков падает.

— ФАС взялась за посылки — Частные службы экспресс-доставки получат доступ к инфраструктуре "Почты России". Соответствующие правила разработала ФАС. В ведомстве отметили, что это позволит операторам усилить свои позиции на рынке, однако о тарифах пока ничего не уточняет.

— К свахе не ходи — Все больше россиян стремятся устроить личную жизнь самостоятельно и лишь в крайних случаях обращаются к услугам свах и других посредников. Такие данные представил ВЦИОМ. Только в брачных агентствах за 5 лет число клиентов сократилось в 6 раз.

— Притормозят в тумане — В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости. На немецких автобанах такие электронные указатели не в диковинку.

— Долгая дорога, казенный счет — В колонии-поселения стали поступать люди со сроками в несколько дней. Так, в прошлом году 142 человека отбыли в колонии всего сутки. Столь маленькие сроки выходят при пересчете, если человек уклонился от мягкого наказания.

— Мост бьет рекорды — Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов. Рост турпотока связан с запуском движения по мосту через Керченский пролив. Уже к концу года рекорд в 6 млн туристов в год может быть побит.

— Бизнес взялся за разум — 94% руководителей компаний уверены в пользе искусственного интеллекта для бизнеса. Такой результат показало глобальное исследование Microsoft. При этом 76% топ-менеджеров заявили, что готовы к рискам, связанным с ИИ.

— МАИ университеты — Как готовить инженеров для технологического прорыва и каким новым специальностям должен обучать вуз? На эти и другие вопросы о развитии образования "РГ" ответил академик РАН, ректор МАИ Михаил Погосян.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Доверие без границ — На отечественный фармацевтический рынок предлагают допустить лекарства, которые не прошли клинические испытания в России. Это касается препаратов из стран Европейского союза, США и Японии. Как пояснили "Известиям" в Минпромторге, вопрос может быть урегулирован на уровне межправительственных соглашений. Мера поможет ускорить доступ пациентов к новым лекарствам, в том числе для онкобольных. Такие медикаменты планируют маркировать предупредительной надписью о том, что препарат не прошел клинические исследования на территории РФ. Сейчас вывод нового лекарства на рынок занимает до пяти лет, отмечают эксперты.

— Лучшие из высших — Специалистов технических специальностей лучше всего готовят московские, питерские, новосибирские и томские вузы. На экономистов предпочтительнее учиться в институтах обеих столиц. Рейтинг гуманитарных вузов самый москвоцентричный. А качественно выучиться на врача можно в Москве, Петербурге, Красноярске, Казани, Воронеже и Самаре. Лидером большинства направлений в очередной раз стал МГУ. Такие данные получили эксперты рейтингового агентства RAEX в результате исследования репутации вузов по укрупненным направлениям. С рейтингом вузов ознакомились "Известия".

— Повестка в армию — Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы. Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске. По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам.

— Лесу поставили диагноз — Во второй половине 2018 года в ряде регионов страны ожидается активное развитие болезней леса, говорится в прогнозе Рослесхоза, с которым ознакомились "Известия". Если не принять необходимых мер, это может привести к "реальному экономическому ущербу" на площади около 2,7 млн га в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, отмечено в документе. Ранее в Минприроды заявляли: чтобы обеспечить сохранность леса, необходимо вернуть туда лесников.

— Дальний Восток станет доступнее — Субсидирование авиаперелетов на Дальнем Востоке будет расширено за счет маршрутов из Амурской области. Поручение проработать этот вопрос президент РФ Владимир Путин даст правительству и Министерству транспорта. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василием Орловым.

— За реестр в ответе — Минтруд предлагает ввести штрафы для должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, по вине которых инвалиды не могут вовремя получить положенные им лекарства или госуслуги. Для этого предлагается установить наказание за несвоевременное или искаженное предоставление данных о человеке в Федеральный реестр инвалидов, который используется при оказании госуслуг гражданам с ограниченными возможностями. Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях разработал Минтруд (есть у "Известий").

— "Традиционное киевское вранье" — К убийству главы ДНР Александра Захарченко в любом случае причастен Киев, однако мотивы могли быть самыми разными: в его гибели могли быть заинтересованы как военные, потерпевшие поражение в ходе недавних боевых действий, так и политики, желавшие использовать теракт для дестабилизации ситуации в Донбассе. Об этом "Известиям" заявил писатель Захар Прилепин, участник боевых действий в ДНР и ЛНР, в недавнем прошлом — советник погибшего лидера самопровозглашенной республики.

— Меры защиты — Европейский союз (ЕС) работает над дополнительными мерами, которые помогли бы сохранить экономическое сотрудничество с Ираном. Об этом "Известиям" сообщили в Европейской комиссии (ЕК). Эти меры Брюссель прорабатывает при тесном сотрудничестве с каждым государством — членом Евросоюза: они будут действовать наравне со статутом, блокирующим действие экстерриториальных санкций США. Эту информацию "Известиям" подтвердили и в МИД Франции. Между тем ранее стало известно, что сотрудничество с Ираном приостановили такие крупные европейские компании, как Total, Air France, British Airways и Siemens.

— По дороге в страну ОЭЗ — "С погодой повезло", с облегчением отмечали организаторы, встречая прессу и участников первого бизнес-фестиваля Greenfield Fest для лидеров технологического развития столицы. Фестиваль был организован Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы с целью привлечь действующих и потенциальных резидентов Особых экономических зон для нетворкинга в неформальной обстановке. Действительно, будь в этот день в столице дождь или пекло, на открытой площадке ОЭЗ Технополис "Москва" было бы крайне неуютно. Но в этот день почти пять с половиной тысяч участников нашли для себя полезные знакомства, интересные лекции от экспертов и бизнес-ко учей и отличную музыку.

— Взгляд за горизонт – К началу 2019 года флот получит два модернизированных малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Ракетоносцы с футуристичным внешним видом дополнят современными радиолокационными комплексами (РЛК) "Позитив-МК". Это система обнаружения и наведения, которая в радиусе 300 км способна обнаружить любую цель в воздушном и надводном пространстве. Она поможет кораблю "видеть" почти в три раза дальше. "Позитив-МК" способен обеспечить управление совместными боевыми действиями тактической группы кораблей. По мнению экспертов, внедрение нового комплекса значительно усилит боевые возможности "Каракуртов".

Как рассказали "Известиям" в главном штабе ВМФ, флоту будет передано два корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт"), на которых установят трехкоординатные активные радиолокационные комплексы "Позитив-МК". Их передача флоту ожидается в конце этого года. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение об оснащении пока еще строящихся "Каракуртов" комплексами этого типа.

— Воспитателя заменит замполит – В Вооруженные силы вернутся замполиты. Замы командиров воинских частей по воспитательной работе станут заместителями по работе военно-политической. Изменится не только название должности, скорректируют и круг их обязанностей. Замполиты будут отвечать за патриотизм военнослужащих, обеспечивать "глубокое понимание" госполитики в области обороны, тогда как раньше во главу угла ставились поддержание дисциплины и воспитание личного состава.

— Владимир Путин и Никол Пашинян встретятся 8 сентября — Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РБК daily

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— Пропаганда встает в строй — Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого на базе управления по работе с личным составом было объявлено 30 июля, станут "организация военно-политической пропаганды", предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Это следует из проекта положения о новом управлении, подлинность которого РБК подтвердил источник в военном ведомстве. В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу.

— Дела кандидатские — Около 2,2% решивших баллотироваться 9 сентября в региональные и муниципальные депутаты имеют судимость, подсчитал РБК. Чаще всего — за кражу и побои, но есть и осужденные за захват заложников и подделку избирательных документов.

— "Боб" и "Суперпапа" пали жертвой растраты — В субботу, 1 сентября, полиция возбудила два уголовных дела, связанных с растратой бюджетных средств, выделенных на производство кино. Оба уголовных дела возбудили по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) по обращению министра культуры Владимира Мединского, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в следственном департаменте МВД

— Правильное распределение — Аналитики "Стрелки" назвали самые привлекательные для выпускников вузов российские города — Только семь из 15 российских городов-миллионников подходят для комфортного проживания выпускников с точки зрения качества жизни и уровня расходов. К такому выводу пришло консалтинговое бюро "Стрелка", которое провело исследование привлекательности российских городов "Куда податься: лучшие города для первой работы (привлекательность городов для выпускников вузов)". В их выборку попали 98 российских городов: региональные столицы и все города с населением более 250 тыс. человек.

— Санкции сильнее нефтяной иглы – Зависимость рубля от цен на углеводороды значительно снизилась — Корреляция рубля и стоимости Brent опустилась до минимумов с конца 2014 года. Российская валюта не "отвязалась" от нефти совсем, но стала заложницей санкций и негатива на развивающихся рынках, утверждают эксперты.

— Крым остался со спорным газом – Почему Россия не остановила добычу на Одесском месторождении — Россия не прекратила добычу газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа, несмотря на судебный спор с Украиной. Приказ об остановке добычи отменили на фоне несогласованности баланса добычи и потребления газа в Крыму.

— Банкротство стирает очередность – Покупателей нежилых помещений могут уравнять в правах с дольщиками — В случае банкротства девелопера рассчитывать на полноценную компенсацию смогут не только владельцы квартир, но и покупатели нежилых помещений. Соответствующие поправки начали готовить Минстрой и "Дом.РФ" после краха Urban Group.

— Портфельный дисбаланс — Более 80% российских компаний заявили о готовности продать свои активы — Большинство опрошенных EY руководителей российских компаний готовы продать рискованные активы. Однако к приобретениям готовы меньше трети инвесторов.