ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя — ПРАЙМ. Сорок пять человек из 99 бастовавших рабочих на золотодобывающем предприятии "Аметистовое" вернулись к работе, остальные будут уволены, сообщили РИА Новости в компании "Золото Камчатки", в структуру которого входит АО "Аметистовое".

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста на предприятии "Аметистовое" началась на прошлой неделе. Порядка 100 человек отказались выходить на работу и потребовали от руководства повышения заработной платы. Как тогда пояснили в компании "Золото Камчатки", рабочие получают фиксированную зарплату, а при выполнении плана им полагаются премии. В этом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены. На место выезжал гендиректор "Золото Камчатки".

"Горно-обогатительное предприятие (ГОП) "Аметистовое" возобновило работу в штатном режиме. По состоянию на 3 ноября, из 99 работников, отказывавшихся приступать к выполнению должностных обязанностей, 45 уже вышли на работу", — рассказал представитель компании.

Он добавил, что остальные сотрудники предприятия уволились, часть из них уже доставлена в Петропавловск-Камчатский, остальных за счёт компании привезут позднее и отправят домой.

На "Аметистовое" в пятницу прибыли представители прокуратуры, УМВД Камчатского края, Государственной инспекции по труду, профсоюза промышленников Камчатки. При участии сотрудников Следственного комитета прошло специальное совещание, где обсуждались правомерность проведения данной акции.

"Приостановка работы, о которой говорили 2 ноября на общем собрании работников, проведена незаконно, поскольку в соответствии со статьёй 142 приостановка работы возможна в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, на что у работников оснований не было. Заработная плата работникам АО "Аметистовое" выплачивается регулярно в установленные сроки", — приводит пресс-служба слова замруководителя государственной инспекции труда в Камчатском крае Владимира Васильева.

Горно-обогатительный комбинат "Аметистовое" и входящее в его состав одноименное месторождение находятся под управлением компании "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова"). Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тысячи километров к северу от Петропавловска-Камчатского. На предприятии работают более 1 тысячи человек.