КИЕВ, 3 ноя — ПРАЙМ. Эксперты МВФ посетят Киев с 4 по 9 ноября для консультаций по проекту бюджета на 2019 год, принятие которого является условием предоставления Украине транша, сообщил в субботу постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Ранее первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова заявляла, что Нацбанк ожидает, что транш кредита от МВФ в рамках новой программы сотрудничества будет в размере 1,5-1,9 миллиарда долларов. Она отметила, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной госбюджета на 2019 год.

"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", — цитирует Люнгмана пресс-служба.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.