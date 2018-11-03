МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может увеличиться до двух лет, соответствующие поправки в законодательство могут поручить внести министерству труда и социальной защиты России.

Как следует из текста доклада о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год, опубликованного на сайте Кремля, по действующему законодательству срок давности составляет один год со дня нарушения.

В докладе отмечается, что на практике в большинстве случаев недобросовестные фонды сложно привлечь к ответственности по причине истечения срока давности по правонарушению. В этой связи Минтруду могут поручить разработать поправки в законодательство, которые позволят увеличить срок давности до двух лет.

"В целях противодействия фальсификациям при переходе граждан РФ из одного пенсионного фонда в другой планируется поручить Минтруду России разработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в части увеличения срока исковой давности за нарушение требований законодательства РФ, касающихся деятельности негосударственных пенсионных фондов, до двух лет со дня совершения административного правонарушения", — говорится в документе.