МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Деструктивные действия США на мировой арене могут свести на нет усилия ОПЕК+ по предотвращению роста цен и дестабилизации рынка нефти, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"К сожалению, деструктивные действия США на мировой арене могут свести на нет усилия, предпринимаемые нефтедобывающими странами-участниками данного соглашения с целью избежать нового витка роста цен и дестабилизации рынка", — сообщил он на брифинге в преддверии визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Китай.

Приходько также отметил, что РФ действует строго в рамках договоренностей, достигнутых на июньской встрече министров энергетики стран-участниц соглашения между членами ОПЕК и государствами, не входящими в эту организацию, о стабилизации нефтяного рынка.