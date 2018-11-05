МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 98,1% и составила 1,549 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 20,1%, до 873 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 42,1%, до 1,594 миллиарда долларов, скорректированный показатель EBITDA возрос на 17,3%, до 1,8 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 9,6%, до 7,915 миллиарда долларов.

Производство алюминия в январе-сентябре выросло на 1,7%, до 2,81 миллиона тонн, в третьем квартале — возросло относительно предыдущего квартала на 0,1%, до 940 тысяч тонн.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.