МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности генерального директора "Русал" Евгений Никитин утвержден советом директоров компании на должность гендиректора, следует из заявления "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.

"Избрать господина Евгения Никитина в качестве генерального директора", — говорится в документе.

В мае этого года генеральный директор "Русала" Александра Бурико и семь членов совета директоров, номинированных от компании En+ Олега Дерипаски, подали в отставку. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Евгений Никитин.