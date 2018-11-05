БАКУ, 5 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики Азербайджана Самир Шарифов заявил, что одной из основных задач монетарной и фискальной политики, которая будет проводиться в стране в 2019 году, станет предотвращение влияния внешних макроэкономических угроз на экономику республики.

"Одной из основных задач монетарной и фискальной политики, которая будет проводиться в стране в 2019 году, станет предотвращение влияния внешних макроэкономических угроз. В числе приоритетов будет также предотвращение рисков по увеличению импорта и снижению экспорта на фоне ослабления валют основных торговых партнеров Азербайджана", — заявил Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2019 год на совместном заседании парламентских комитетов в понедельник.

По его словам, "вместе с тем, стабильность бюджета, обеспечение среднесрочной устойчивости также имеют особое значение".

"В 2019 и последующих годах государственный и сводный бюджеты будут готовиться в соответствии с новыми бюджетными правилами", — заключил министр.