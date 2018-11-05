ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Китай должны защищать существующие торговые режимы, а не разрушать их, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает", — подчеркнул российский премьер.

По его словам, ему было интересно принять участие в Первой китайской международной выставке импортных товаров. Он поблагодарил за приглашение России на эту площадку в качестве страны-партнера.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за внимание, которое вы уделили российской делегации. Как мне представляется, это очень хорошая площадка, которая каждый год может использоваться и для того, чтобы приезжали различные страны, компании из этих стран, а с другой стороны — для того, чтобы продвигать важную повестку дня в сфере международной торговли", — сказал Медведев.

При этом российский премьер согласился с мнением председателя КНР, который считает, что в этой сфере сейчас накопилось достаточно много проблем.

Глава российского правительства в ходе беседы с Си Цзиньпином подчеркнул, что уровень взаимодействия между РФ и КНР беспрецедентно высок. Он констатировал, что его визави уже трижды в этом году встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, следующий контакт с которым запланирован на конец ноября в Буэнос-Айресе в рамках саммита "двадцатки".

"Все это доказывает, что между нашими странами установились отношения стратегического партнерства и взаимодействия", — подытожил глава правительства.

Он добавил, что в 2019 году Россия и Китай отметят 70-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений, что повлечет за собой множество важных для обоих государств мероприятий.

Открывая встречу с Медведевым, Си Цзиньпин попросил "передать большой привет и наилучшие пожелания президенту Путину". "Ожидаю нашей совместной с ним встречи и участия в саммите "Большой двадцатки" в конце месяца в Буэнос-Айресе", — сказал он.

Он также заметил, что переизбрание российского лидера на пост главы государства и переназначение Медведева на пост главы правительства символизируют большое доверие в их адрес со стороны россиян. Си Цзиньпин выразил уверенность, что визит Медведева и предстоящая встреча глав правительств двух государств "придаст дополнительный стимул разностороннему сотрудничеству между нашими странами".

Китайский лидер указал на то, что в последние годы стремительно и устойчиво развиваются российско-китайские отношения, что сказывается на уровне политического доверия, а также в прорывных сдвигах в практической плоскости. Си Цзиньпин отметил также прогресс в международных делах и в сотрудничестве в рамках многосторонних организаций. "Дальше, надеюсь, стороны не остановятся на достигнутом и будут прилагать усилия к углублению наших отношений в новую эпоху", — заключил он.

В свою очередь российский премьер также передал своему визави привет от президента Владимира Путина.