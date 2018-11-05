МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Энергетическая промышленной Экваториальной Гвинеи получит инвестиции в 2,4 миллиарда долларов от американских компаний, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в нефтяном министерстве страны.

"Мы получим инвестиции в 2,4 миллиарда долларов, которые будут потрачены на бурение… и рост добычи, которая демонстрировала снижение", — приводит агентство слова источника.

Так, по данным агентства, со следующего года, как ожидается, будет пробурено 11 скважин, а среди возможных инвесторов названы ExxonMobil, Kosmos Energy, Marathon Oil Corp и Noble Energy.

Экваториальная Гвинея официально запустит новый раунд разведки нефти и газа в апреле, а не в январе, как говорилось ранее, также сообщил источник.