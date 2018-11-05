МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в ноябре опустился до 8,8 пункта с 11,4 пункта в октябре, что стало минимумом с октября 2016 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

При этом опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали, что индикатор опустился только до 10,1 пункта. Показатель снижается три месяца подряд.

Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 29,3 пункта в ноябре с 33 пунктов в октябре, что стало минимумом с апреля 2017 года. А индекс экономических ожиданий в зоне евро в ноябре снизился до минус 9,8 пункта с октябрьских минус 8,3 пункта.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в ноябре снизился до 15,6 пункта с 20 пунктов месяцем ранее, что стало наименьшим значением с февраля 2016 года; индекс экономических ожиданий в стране опустился до 47 пунктов с 53 пунктов в прошлом месяце, или до минимума с декабря 2016 года; индекс текущих экономических условий снизился до минус 11,8 пункта против минус 8,8 пункта в октябре.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 1-3 ноября, в нем принял участие 991 инвестор.