ШАНХАЙ, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем электронной торговли между гражданами РФ и компаниями из Китая достиг трех миллиардов долларов в год и будет расти, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вот мы с вами сегодня говорим о цифровом развитии, о компьютерных технологиях… Только объем электронных сделок между гражданами нашей страны и компаниями Китайской Народной Республики в настоящий момент уже составляет где-то три миллиарда долларов в год, и эта цифра, конечно, будет расти с учётом развития сервисов, системы e-commerce, то есть системы электронной коммерции. Все это будет развиваться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы интернет-пользователей в Шанхайской медиагруппе.