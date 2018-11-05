БАКУ, 5 ноя — ПРАЙМ. Азербайджан не будет снижать свои расходы в случае падения цен на нефть, согласно новым правилам государственного бюджета, заявил министр финансов страны Самир Шарифов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2019 год прогнозируются на уровне 22 917,5 миллиона манатов (13,5 миллиарда долларов), расходы — 24 780,1 миллиона манатов (14,6 миллиарда долларов). Прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете на 2019 год для подсчета нефтяных доходов, составляет 60 долларов за баррель. При этом 59,8% прогнозных доходов госбюджета на 2019 год, или 13,7 миллиарда манатов (8 миллиардов долларов), придется на долю нефтяного сектора.

"Когда цены (на нефть — ред.) уменьшаются, мы не должны сразу же снижать свои расходы, потому что это будет наносить второй удар по нашей экономике", — сказал Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2019 год на совместном заседании парламентских комитетов.

По словам Шарифова, если Азербайджан будет придерживаться этих правил, то защитит себя от больших рисков.

"Таким образом, новые правила бюджета, с одной стороны, служат дисциплинированности расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с другой стороны, предотвратят выход иностранной валюты на рынок в больших объемах", — подчеркнул он, при этом отметив, что на валютном рынке предложение должно соответствовать оптимальному уровню и трансферты должны полностью покрыть спрос на рынке.