МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%, следует из протокола совещания у вице-премьера.

"ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

В соответствии с договоренностями нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.