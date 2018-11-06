МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Рост розничных цен на топливо в РФ в рамках мер стабилизации рынка не должен в январе 2019 года превысить 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 февраля цены не должны прибавлять темпами выше прогнозируемой инфляции, следует из протокола совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ 31 октября согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Как следует из протокола, который есть в распоряжении РИА Новости, нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.

"(Обеспечить в период с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года — ред.) непревышение темпов роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты с 1 января 2019 года более чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 года — более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год (исходя из равномерного изменения цен в течение календарного года)", — говорится в документе,

Там также отмечается, что налоговый вычет, предусмотренный налоговым маневром (демпфирующий элемент обратного акциза) компенсирует повышение ставок акцизов и обеспечит сдерживание оптовых цен на нефтепродукты.

Ранее Козак говорил о том, что правительство РФ обладает всеми инструментами и ресурсами, чтобы сдержать уровень розничных цен на топливо в пределах инфляции.